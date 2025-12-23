Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы В Литве трех человек осудили за осквернение памятника пособнику Гитлера

Литовский суд принял решение о лишении свободы трех человек за осквернение памятника пособнику Адольфа Гитлера — главе так называемых лесных братьев Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, сообщает BALTNEWS. Детали их поступка не приводятся.

По информации издания, под суд попали граждане России и Эстонии. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от двух с половиной до четырех лет.

