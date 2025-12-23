Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:16

Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы

В Литве трех человек осудили за осквернение памятника пособнику Гитлера

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Литовский суд принял решение о лишении свободы трех человек за осквернение памятника пособнику Адольфа Гитлера — главе так называемых лесных братьев Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, сообщает BALTNEWS. Детали их поступка не приводятся.

По информации издания, под суд попали граждане России и Эстонии. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от двух с половиной до четырех лет.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов осудил скандальную выставку в Вене к Рождеству. Экспозиция с лягушкой на распятии и крестами из Lego и игральных костей представляет собой госфинансирование вандализма, подчеркнул региональный парламентарий.

До этого сообщалось, что в Австрии запретили школьницам младше 14 лет носить платок в образовательных учреждениях. Министр по вопросам интеграции Клаудия Плакольм пояснила, что религиозная традиция угнетала детей. Запрет на платки был введен на фоне растущих антииммигрантских настроений.

Адольф Гитлер
Литва
тюрьмы
осквернения
