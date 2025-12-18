Новый год-2026
«Вымарывание Христа»: депутат о скандальной выставке в Вене

Депутат Иванов назвал выставку в Вене к Рождеству госфинансированием вандализма

Музей ‭«Museion» в Больцано Музей ‭«Museion» в Больцано Фото: Alfons Hauke/imagebroker/Global Look Press
Скандальная выставка с лягушкой на распятии и крестами из Lego и игральных костей, прошедшая в Вене, представляет собой госфинансирование вандализма, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, подобные события можно считать попыткой подорвать основы христианской веры.

Скандальная выставка в Венском доме художников представляет собой государственное финансирование идеологического вандализма. Экспозиция включает такие экспонаты, как распятая лягушка и образы, оскверняющие христианские святыни. Событие в Вене — это не единичный случай. Мы наблюдаем планомерное вымарывание Христа из Европы. Цель — уничтожить любые напоминания о христианстве, его заповедях и основах, чтобы переделать духовное пространство континента, — сказал Михаил Иванов.

Он выразил возмущение тем, что выставка под провокационным названием «Сотвори себе кумира», искажающим смысл библейской заповеди, организована и оплачена властями Вены и федеральным министерством культуры Австрии. По словам Иванова, модная на Западе тенденция под видом современного искусства ведет к нравственному упадку и разрушению европейской культуры.

Это беспрецедентный случай. Государственные институты, призванные охранять культурное наследие и уважать чувства большинства граждан — ведь в Австрии около 70% христиан, — финансируют глумление над их святынями. Возникает вопрос: допустили бы власти подобное издевательство над символами других религий? Нет. В этом — избирательность и лицемерие данной идеологии. Показательно, что это действо приурочено к Адвенту и Рождеству. Это намеренная попытка осквернить главный христианский праздник, поставить священные образы на службу идеологиям, стремящимся уничтожить традиционные ценности, — отметил он.

Он подчеркнул, что в России такое немыслимо. По мнению Иванова, государство, опираясь на традиции и духовные ценности, защищает веру и уважает чувства людей. Депутат добавил, что другой путь ведет к деградации культуры, потере уважения и цинизму под маской свободы творчества.

Ранее сообщалось, что в Австрии запретили школьницам младше 14 лет носить платок в образовательных учреждениях. Министр по вопросам интеграции Клаудия Плакольм пояснила, что религиозная традиция угнетала детей.

