Девушки устроили 18 поджогов из-за скуки

Австрийская полиция задержала трех молодых женщин, подозреваемые в умышленных поджогах, произошедших в ноябре в разных районах Вены. По данным местной газеты Kronen Zeitung, девушки признали свою вину и объяснили свои действия скукой.

Издание сообщает, что в ноябре в столице Австрии произошло несколько поджогов, которые вызывали беспокойство среди жителей. В ходе расследования правоохранители установили, что за этими преступлениями стоят две 18-летние и одна 17-летняя девушки. Общее количество зафиксированных поджогов составило 18, а причиненный ущерб оценивается в шестизначную сумму.

По информации полиции, двух подозреваемых задержали в районе Хернальс, а третья девушка самостоятельно пришла в отделение. Все три молодые женщины признались в своих преступлениях во время допросов. Представитель полиции Юлия Шик подтвердила, что скука стала причиной их поступков. В настоящее время расследование продолжается, и девушки помещены в следственное учреждение.

