Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС

Сегодня Австрия слепо следует политике Европейского союза, заявил посол России Андрей Грозов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в конечном итоге это обернется для Вены прямыми и весьма ощутимыми негативными последствиями. Речь идет в том числе о позиции страны по незаконно замороженным российским зарубежным активам, отметил дипломат.

Хочу предупредить австрийское правительство, что слепое следование в фарватере политики ЕС может иметь для Вены прямые и весьма ощутимые негативные последствия, — сказал Грозов.

Он констатировал, что Австрия подтвердила безусловную и непоколебимую поддержку конфронтационного курса Брюсселя. По словам Грозова, последний заключается в безграничной солидарности с Украиной и раскручивании санкционной спирали.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что конфискация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать основы мировой финансовой системы. По его словам, ЕС не смог осуществить задуманное, поскольку ряд европейских политиков осознают губительные последствия.