Конфискация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать основы мировой финансовой системы, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, ЕС не смог осуществить задуманное, поскольку ряд европейских политиков осознают губительные последствия.

Президент России [Владимир Путин] на прямой линии исчерпывающе описал возможные последствия для Евросоюза в случае конфискации российских активов. Удар по имиджу и фундаментальным основам финансового миропорядка. А главное: что бы они ни украли, как бы они это ни сделали — когда-то придется отдавать. Напомню, под предлогом помощи вороватому киевскому режиму и защиты от мнимой российской агрессии некоторые еэсовские крысы хотели «разгрызть» не просто российские миллиарды, а будущее Европы. Но обломали зубы — у некоторых коренных обитателей «европейского сада» проснулся инстинкт самосохранения, и они уперлись, — поделился Миронов.

Он подчеркнул, что теперь европейцы будут оплачивать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому из собственных средств. По мнению Миронова, это ускорит банкротство лидеров ЕС и приведет их к забвению. Он добавил, что с каждым успехом российской армии хороших новостей из Европы будет становиться все больше.

Отдельно хочу сказать о том, какое большое внимание Путин уделяет участникам СВО. Он подает пример всему обществу. С каким уважением он к ним относится. Видно, что для него они — настоящая элита России, патриоты Отечества, каждый день готовые к самопожертвованию. И для меня тоже. С такими ребятами нет никаких сомнений, что мы выполним все задачи СВО и добьемся победы. А с ней — прочного мира для России и ее граждан. Разделяю желание президента, чтобы в 2026 году мы жили в условиях мира и без военных конфликтов. И я очень надеюсь, что так оно и будет, — заключил Миронов.

Ранее Путин назвал попытку конфискации российских активов в странах Евросоюза грабежом. По его мнению, европейские государства пытаются открыто изъять средства России, что не позволяет считать такие действия кражей.