Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 17:58

«Обломали зубы»: депутат о словах Путина про планы ЕС на российские активы

Миронов: конфискация ЕС активов России ударит по основам финансового миропорядка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Конфискация замороженных российских активов Евросоюзом может подорвать основы мировой финансовой системы, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, ЕС не смог осуществить задуманное, поскольку ряд европейских политиков осознают губительные последствия.

Президент России [Владимир Путин] на прямой линии исчерпывающе описал возможные последствия для Евросоюза в случае конфискации российских активов. Удар по имиджу и фундаментальным основам финансового миропорядка. А главное: что бы они ни украли, как бы они это ни сделали — когда-то придется отдавать. Напомню, под предлогом помощи вороватому киевскому режиму и защиты от мнимой российской агрессии некоторые еэсовские крысы хотели «разгрызть» не просто российские миллиарды, а будущее Европы. Но обломали зубы — у некоторых коренных обитателей «европейского сада» проснулся инстинкт самосохранения, и они уперлись, — поделился Миронов.

Он подчеркнул, что теперь европейцы будут оплачивать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому из собственных средств. По мнению Миронова, это ускорит банкротство лидеров ЕС и приведет их к забвению. Он добавил, что с каждым успехом российской армии хороших новостей из Европы будет становиться все больше.

Отдельно хочу сказать о том, какое большое внимание Путин уделяет участникам СВО. Он подает пример всему обществу. С каким уважением он к ним относится. Видно, что для него они — настоящая элита России, патриоты Отечества, каждый день готовые к самопожертвованию. И для меня тоже. С такими ребятами нет никаких сомнений, что мы выполним все задачи СВО и добьемся победы. А с ней — прочного мира для России и ее граждан. Разделяю желание президента, чтобы в 2026 году мы жили в условиях мира и без военных конфликтов. И я очень надеюсь, что так оно и будет, — заключил Миронов.

Ранее Путин назвал попытку конфискации российских активов в странах Евросоюза грабежом. По его мнению, европейские государства пытаются открыто изъять средства России, что не позволяет считать такие действия кражей.

активы
Госдума
Евросоюз
Владимир Путин
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцы нарколаборатории получили 31 год тюрьмы на двоих
Обратившуюся к Путину «замену» Зарубина пригласили в УрФУ
Отказ от Крыма, разочарование в браке, мнение об СВО: как живет Панфилов
В пансионате 11 стариков слегли с опасной инфекцией
МВД поможет пенсионерке из Казахстана после прямой линии Путина
Раскрыты детали приговора автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова
Людоед умер в коридоре поликлиники: как жил и убивал Михаил Малышев
Болгария арестовала россиян для выдачи США
В НАБУ ответили на вопрос о связи обысков у Ермака с операцией «Мидас»
Судье Егорову помешали сбежать из России
Еще одна страна ЕС захотела отказаться от финансирования Украины
В КПРФ стихами Есенина ответили на вопрос Путину про душу Сталина
Мигрант избил ребенка-инвалида и получил срок
Льготы для пенсионеров в 2026 году: полный список и как оформить
«Годами не чинят»: известный стендап-комик о рынке недвижимости в Европе
Подростки с ножами в школе и учительница-педофилка: главные ЧП недели
Путин заявил, что РФ подумает над безопасностью Украины во время выборов
Суд Москвы приговорил депутата Рады к 18 годам лишения свободы
«Подсвинки», инкогнито за рулем, 3I/ATLAS: самые лучшие вопросы Путину
Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.