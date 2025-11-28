День матери
28 ноября 2025 в 16:59

Трое подростков совершили серию поджогов и спланировали теракт с Ту-22МЗ

В Чите троим подросткам вынесли приговор за подготовку теракта с Ту-22МЗ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трое подростков из Иркутской области устроили серию поджогов в регионе, а также спланировали теракт с подрывом бомбардировщиков типа Ту-22М3, сообщили Lenta.ru в пресс-службе суда и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Второй Восточный окружной военный суд Читы вынес приговоры несовершеннолетним.

Нарушителей отправили в тюрьму на сроки от семи до девяти лет. Один из подростков в сентябре 2024 года получил задание от неустановленного лица. Он должен был поджечь станцию сотовой связи за деньги. Юноша втянул в преступление своего приятеля-подростка.

Выполнив задание и получив оплату, несовершеннолетние привлекли третьего знакомого и вместе уже по новому поручению подожгли релейный шкаф в Иркутске. После этого они приступили к планированию теракта в воинской части региона. На тот момент юношам было от 15 до 17 лет.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд осудил четырех жителей Хакасии в возрасте от 16 до 18 лет за поджог двух релейных шкафов и попытку уничтожить тепловоз. Им назначили наказание в виде лишения свободы.

Чита
Иркутская область
суды
приговоры
подростки
поджоги
диверсии
теракты
ТУ-22М3
