Трое подростков совершили серию поджогов и спланировали теракт с Ту-22МЗ В Чите троим подросткам вынесли приговор за подготовку теракта с Ту-22МЗ

Трое подростков из Иркутской области устроили серию поджогов в регионе, а также спланировали теракт с подрывом бомбардировщиков типа Ту-22М3, сообщили Lenta.ru в пресс-службе суда и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Второй Восточный окружной военный суд Читы вынес приговоры несовершеннолетним.

Нарушителей отправили в тюрьму на сроки от семи до девяти лет. Один из подростков в сентябре 2024 года получил задание от неустановленного лица. Он должен был поджечь станцию сотовой связи за деньги. Юноша втянул в преступление своего приятеля-подростка.

Выполнив задание и получив оплату, несовершеннолетние привлекли третьего знакомого и вместе уже по новому поручению подожгли релейный шкаф в Иркутске. После этого они приступили к планированию теракта в воинской части региона. На тот момент юношам было от 15 до 17 лет.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд осудил четырех жителей Хакасии в возрасте от 16 до 18 лет за поджог двух релейных шкафов и попытку уничтожить тепловоз. Им назначили наказание в виде лишения свободы.