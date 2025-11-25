День матери
25 ноября 2025 в 10:21

Четверо жителей Хакасии попытались устроить теракт и сжечь тепловоз

Четверых жителей Хакассии приговорили к срокам за теракт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Второй Восточный окружной военный суд осудил четырех жителей Хакасии возрастом от 16 до 18 лет за поджог двух релейных шкафов и попытку уничтожить тепловоз, передает Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Им назначили наказание в виде лишения свободы.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы двум несовершеннолетним с отбыванием в воспитательной колонии сроком шесть и семь лет, двум другим — в исправительной колонии общего режима сроком шесть лет каждому, — уточнили в прокуратуре.

Четверо осужденных устроили теракт в мае 2024 года. Общая сумма ущерба составила 55 тыс. рублей. Также они попытались поджечь тепловоз стоимостью 40 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта в одном из православных храмов Калининградской области. По информации СК, молодой человек действовал по указанию вербовщика из террористической организации, которая координируется спецслужбами Украины. Согласно версии следствия, подросток связался со своим куратором в мессенджере Telegram и заявил ему, что готов устроить теракт в храме в поддержку Киева.

теракты
суды
прокуратура
сроки
