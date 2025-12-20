Новый год-2026
20 декабря 2025 в 01:53

Сына украинского посла задержали в Европе по делу об убийстве

«Страна.ua»: сына посла Украины в Болгарии задержали по подозрению в убийстве

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
В Австрии задержан молодой человек, являющийся сыном посла Украины в Болгарии, передает украинское издание «Страна.ua». Его подозревают в причастности к гибели сына харьковского чиновника.

Пасынка дипломата задержали в Вене. Информация об убийстве появилась 19 декабря в украинских СМИ. Сама посол призвала к объективности и попросила не позволять эмоциям влиять на оценку ситуации. Дипломат подчеркнула, что процессуальный статус задержанного не должен быть связан с ее должностью.

Ранее сообщалось, что мотивом жестокого убийства в Вене сына вице-мэра Харькова Данила Кузьмина стали $200 тыс. (более 15 млн рублей). По данным следствия, 19-летний соотечественник, которому Кузьмин доверял, заманил его в ловушку в подземном гараже отеля Sofitel. Во время предыдущих встреч в Вене жертва по неосторожности рассказала о состоянии своего отца, хранящемся на криптокошельке. Этот разговор и стал отправной точкой для преступления.

До этого Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали бывшего руководителя партии «Гарант» Валерия Токаря за торговлю депутатскими мандатами. Политику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

