На Украине задержали политика за торговлю депутатскими мандатами В Киеве задержали Валерия Токаря, который продавал поддельные мандаты депутатов

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали Валерия Токаря, бывшего руководителя партии «Гарант», аннулированной в октябре из-за подделки документов, сообщает СБУ. Политик продавал мандаты парламентариев.

Токарь торговал «проходными позициями» в партийном списке, обещая клиентам статус народного депутата на следующих выборах. Его задержали в киевском ресторане после получения $160 тыс. (13 млн рублей) за включение кандидата в партию. Политику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, он находится под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

По данным Государственного бюро расследований Украины, с начала года в суды передано более 6,5 тыс. дел о коррупции. Среди них есть производства против пяти депутатов, четырех бывших членов правительства и 1197 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что активистка Мария Барабаш устраивает в Киеве митинг на майдане. Поводом послужил коррупционный скандал вокруг сторонников президента Украины Владимира Зеленского.