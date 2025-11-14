Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 17:49

На Украине задержали политика за торговлю депутатскими мандатами

В Киеве задержали Валерия Токаря, который продавал поддельные мандаты депутатов

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали Валерия Токаря, бывшего руководителя партии «Гарант», аннулированной в октябре из-за подделки документов, сообщает СБУ. Политик продавал мандаты парламентариев.

Токарь торговал «проходными позициями» в партийном списке, обещая клиентам статус народного депутата на следующих выборах. Его задержали в киевском ресторане после получения $160 тыс. (13 млн рублей) за включение кандидата в партию. Политику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, он находится под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

По данным Государственного бюро расследований Украины, с начала года в суды передано более 6,5 тыс. дел о коррупции. Среди них есть производства против пяти депутатов, четырех бывших членов правительства и 1197 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что активистка Мария Барабаш устраивает в Киеве митинг на майдане. Поводом послужил коррупционный скандал вокруг сторонников президента Украины Владимира Зеленского.

Украина
Киев
задержания
коррупция
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Электрик набросился с ножом на знакомых и убил главу семейства
Москвичам рассказали, будет ли декабрь снежным
МИД РФ оценил запрет ЕС выдачи многократных виз гражданам России
Лидера челябинской ОПГ задержали
«Через Google — все»: в Госдуме о штрафах за вход через иностранные сервисы
Зеленский исключил из СНБО министров на фоне коррупционного скандала
Мать «кормила» двухлетнего ребенка пивом и наркотиками
В российском регионе у ОПГ отобрали имущество
Секреты кролика в сметане: идеальный ужин для всей семьи
Мужчина пересадил волосы в Турции и внезапно умер
Стало известно, какие средства ПВО Зеленский выпрашивает у Запада
«Лучшая дипломатия»: ВСУ призвали не расслабляться после удара возмездия РФ
Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ
Минцифры сообщило об обновлении белого списка
Mash: Роскомнадзор опроверг внесение Telegram в белый список
Мать качала трехлетнего сына на качелях почти двое суток, пока тот не умер
Появились кадры боя российской армии с огромными дронами ВСУ
Продавца «Лэтуаль» вернули на работу после незаконного увольнения
В России предложили ввести 900-рублевую купюру в честь Овечкина
Стала известна деловая программа форума «Открыто для всех»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.