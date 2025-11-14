Активистка Мария Барабаш устраивает митинг на Майдане в Киеве, сообщает «Страна.ua». Поводом стал коррупционный скандал вокруг сторонников президента Украины Владимира Зеленского, а также ситуация в Красноармейске (Покровске).

Активистка считает, что из-за скандала с пленками соратника президента Тимура Миндича, офис главы Украины «не может имиджево допустить ни потери города, ни признания поражения». На фоне коррупционных скандалов, убеждена Барабаш, это будет удар, который может «разрушить режим окончательно». По мнению активистки, Банковая (улица, где находится офис президента. — NEWS.ru) играет жизнями военных.

Ранее детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу, который ночью перед этим покинул Украину. Бюро по борьбе с коррупцией расследует несколько связанных с соратником Зеленского дел. Также он может стать фигурантом в деле ФБР.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что коррупционное дело бизнесмена Миндича организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации главы государства и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.