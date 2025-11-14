Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:25

Коррупционный скандал вокруг Зеленского рискует обернуться протестами

Активистка Барабаш собирает митинг на Майдане на фоне коррупционного скандала

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Активистка Мария Барабаш устраивает митинг на Майдане в Киеве, сообщает «Страна.ua». Поводом стал коррупционный скандал вокруг сторонников президента Украины Владимира Зеленского, а также ситуация в Красноармейске (Покровске).

Активистка считает, что из-за скандала с пленками соратника президента Тимура Миндича, офис главы Украины «не может имиджево допустить ни потери города, ни признания поражения». На фоне коррупционных скандалов, убеждена Барабаш, это будет удар, который может «разрушить режим окончательно». По мнению активистки, Банковая (улица, где находится офис президента. — NEWS.ru) играет жизнями военных.

Ранее детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу, который ночью перед этим покинул Украину. Бюро по борьбе с коррупцией расследует несколько связанных с соратником Зеленского дел. Также он может стать фигурантом в деле ФБР.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что коррупционное дело бизнесмена Миндича организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации главы государства и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.

Украина
Киев
скандалы
протесты
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки
«Мы не принимаем это решение»: Орбан пообещал засудить Евросоюз
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Генерал ответил, чью тактику копируют ВСУ для нанесения урона курским детям
СБУ сообщила о задержании экс-бойца ВС России в европейской стране
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.