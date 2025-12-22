Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:20

В Польше начался глубинный протест

Шахтеры устроили подземный протест против массовых увольнений в Польше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рабочие угольной шахты Silesia в Силезском воеводстве на юго-западе Польши объявили протест и отказались подниматься на поверхность, сообщает радиостанция RMF24. Причиной стали планируемые увольнения 700 работников, участники требуют выплат пособий для увольняемых сотрудников.

Акция протеста не согласована с местным отделением профсоюза «Солидарность». Группа протестующих находится на глубине около 500 метров, точное число участников не раскрывается. Неизвестно, как долго шахтеры намерены оставаться под землей и какие меры примет руководство угольной отрасли для урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что на пограничных переходах между Украиной и Польшей образовались масштабные транспортные заторы. Ожидание пересечения границы для сотен автомобилей и автобусов может достигать 20 часов. Наиболее сложная обстановка, согласно сообщению, наблюдается в двух ключевых пунктах пропуска: «Краковец» и «Шегини». В опубликованных видеороликах запечатлены многокилометровые очереди, состоящие из грузового и легкового транспорта, а также автобусов.

протесты
шахтеры
Польша
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Мать умершего от голода пятимесячного мальчика сделала признание
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.