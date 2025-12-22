В Польше начался глубинный протест

Рабочие угольной шахты Silesia в Силезском воеводстве на юго-западе Польши объявили протест и отказались подниматься на поверхность, сообщает радиостанция RMF24. Причиной стали планируемые увольнения 700 работников, участники требуют выплат пособий для увольняемых сотрудников.

Акция протеста не согласована с местным отделением профсоюза «Солидарность». Группа протестующих находится на глубине около 500 метров, точное число участников не раскрывается. Неизвестно, как долго шахтеры намерены оставаться под землей и какие меры примет руководство угольной отрасли для урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что на пограничных переходах между Украиной и Польшей образовались масштабные транспортные заторы. Ожидание пересечения границы для сотен автомобилей и автобусов может достигать 20 часов. Наиболее сложная обстановка, согласно сообщению, наблюдается в двух ключевых пунктах пропуска: «Краковец» и «Шегини». В опубликованных видеороликах запечатлены многокилометровые очереди, состоящие из грузового и легкового транспорта, а также автобусов.