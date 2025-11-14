Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича, известного как один из главных соратников президента Украины Владимира Зеленского, организовал Вашингтон, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации главы государства и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.

Кто же сдал генитального музыканта из «Квартала 95»? <...> Только одна сила способна казнить и миловать своих сукиных сынов. Washington, DC. Оттуда и потянуло холодным ветром, — отметил Медведев.

Медведев также заявил, что европейские лидеры, хотя и придерживаются лояльной линии в отношении Киева, понимают риски, связанные с украинскими внутренними проблемами. По его словам, из-за этого они ограничились формулировкой о «глубоком разочаровании» и не стали активно вмешиваться в ситуацию вокруг Миндича.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что в случае допроса в рамках расследования коррупционного скандала Миндич может дать показания против Зеленского. По его мнению, ближайшее окружение украинского лидера не станет скрывать правду.