Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:39

Медведев объяснил, кто сдал «генитального музыканта» Украины

Медведев заявил, что коррупционное дело Миндича организовал Вашингтон

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича, известного как один из главных соратников президента Украины Владимира Зеленского, организовал Вашингтон, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации главы государства и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.

Кто же сдал генитального музыканта из «Квартала 95»? <...> Только одна сила способна казнить и миловать своих сукиных сынов. Washington, DC. Оттуда и потянуло холодным ветром, — отметил Медведев.

Медведев также заявил, что европейские лидеры, хотя и придерживаются лояльной линии в отношении Киева, понимают риски, связанные с украинскими внутренними проблемами. По его словам, из-за этого они ограничились формулировкой о «глубоком разочаровании» и не стали активно вмешиваться в ситуацию вокруг Миндича.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что в случае допроса в рамках расследования коррупционного скандала Миндич может дать показания против Зеленского. По его мнению, ближайшее окружение украинского лидера не станет скрывать правду.

Украина
США
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
скандалы
