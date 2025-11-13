Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:13

«Такие же проходимцы»: экс-нардеп ответил, сдадут ли Зеленского соратники

Экс-нардеп Царев: в случае допроса Миндич может дать показания против Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае допроса в рамках расследования коррупционного скандала бизнесмен Тимур Миндич может дать показания против президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, ближайшее окружение украинского политика не станет скрывать правду.

Арестовать [Германа] Галущенко (экс-глава Минюста Украины. — NEWS.ru) могут. Дать показания на Зеленского он тоже может. Я хочу сказать, что окружение Зеленского вообще очень охотно идет на сделку со следствием. У него нет убежденных идеологических сторонников или друзей, готовых жизнь за него отдать. Они такие же проходимцы, как и он сам — коррупционеры и конъюнктурщики. Если Миндич попадет на допрос к следователю, то чистосердечно все расскажет — в этом нет никаких сомнений. Говорят, что и [Алексей] Чернышов (бывший вице-премьер Украины. — NEWS.ru) тоже готов сотрудничать со следствием, — поделился Царев.

Он указал, что на этом фоне бизнесмен Александр Горбуненко, фигурант дела о коррупции на Одесском припортовом заводе, заключил сделку с ФБР. По словам Царева, бывший заместитель руководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма также пошел на сделку с НАБУ. Экс-нардеп добавил, что именно Шурма передал информацию о французском банке, который приобрел Зеленский.

Ранее сообщалось, что коррупционный скандал вокруг Миндича осложняет для Украины получение финансовой помощи от Запада. Аналитики считают, что дело возбудили в момент, когда Брюссель должен принять решение о дополнительном финансировании Киева.

коррупция
Украина
Владимир Зеленский
НАБУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
