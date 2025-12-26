В России открылась шахта-рекордсмен по глубине Потанин заявил о вводе в эксплуатацию самой глубокой шахты в Евразии

Компания «Норникель» ввела в эксплуатацию самую глубокую шахту в Евразии под названием «Глубокая», заявил президент компании и глава «Интерроса» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия-24». Он отметил, что предприятие добывает руду на глубине более двух километров и рассчитывает к 2030 году увеличить объемы производства в никелевом эквиваленте примерно на 20%.

Мы сейчас запустили в эксплуатацию шахту «Глубокая», которая добывает богатые руды на глубине более 2 км. Это самая глубокая в Евразии шахта. Здесь тоже без хай-тека не обошлось, — говорится в сообщении.

Ранее начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами АЛРОСА Сергей Тахиев заявил, что мировых рентабельных запасов алмазов в 1,8 млрд карат хватит на 20 лет при ежегодной добыче 90 млн карат, а при сокращении темпов — на 50–60 лет. По его словам, чуть более половины этих ресурсов находятся в России, остальные — в африканских странах, тогда как Австралия и Канада уже не влияют на общемировую добычу.

