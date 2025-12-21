В КНР зафиксирован рекордный объем добычи нефти на крупнейшем месторождении Xinhua: Бохайское нефтегазовое месторождение в Китае установило рекорд

Крупнейшее в Китае морское нефтегазовое месторождение Бохай в 2025 году достигло рекордного уровня годовой добычи. Как сообщает агентство Xinhua, объем добычи составил 40 млн тонн нефтяного эквивалента.

Рекордный показатель был достигнут Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией (CNOOC), которая является оператором месторождения. По данным агентства, этот результат вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и способствует качественному социально-экономическому развитию.

Представитель компании пояснил, что рост добычи стал возможен благодаря эффективной эксплуатации ряда ключевых объектов на месторождении. В их числе были названы нефтяные месторождения «Кэньли 10-2» и «Бочжун 26-6». Также положительную роль сыграло ускорение процессов цифровизации и внедрения интеллектуальных технологий в производственные процессы.

Бохайское нефтегазовое месторождение расположено в Бохайском заливе Желтого моря на севере Китая. На его территории находится более 60 зон освоения ресурсов и около 200 производственных объектов. С начала разработки совокупный объем добычи углеводородов на этом месторождении уже превысил 600 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в странах Ближнего Востока начала формироваться новая экономическая модель, ключевые особенности которой — это инновационные инженерные решения, цифровая инфраструктура и экологические технологии. Яркими примерами такой трансформации стали Иордания, Оман и ОАЭ.