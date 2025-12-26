ВС России ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых ударов и один массированный удар по объектам Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, удары стали ответом на террористические атаки Украины по российским объектам.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 20 по 26 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что поражены предприятия военной промышленности, обеспечивавшие их работу объекты энергетического комплекса, используемая в интересах ВСУ аэродромная, портовая, транспортная и складская инфраструктура, места хранения и цеха сборки ударных беспилотников, пункты временной дислокации вооруженных формирований, иностранных наемников и националистов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ. В ведомстве отметили, что удары стали ответом на атаки по гражданским объектам на территории РФ. Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поражены предприятия ВПК и ТЭК Украины, используемая в интересах ВСУ портовая, аэродромная и транспортная инфраструктура, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, склады военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников.