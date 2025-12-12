Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Минобороны России заявили о массированном ударе по объектам ВСУ

МО: ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ

Российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве отметили, что удары стали ответом на атаки по гражданским объектам на территории РФ. Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поражены предприятия ВПК и ТЭК Украины, используемая в интересах ВСУ портовая, аэродромная и транспортная инфраструктура, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, склады военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 6 по 12 декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударили по объектам ВПК Украины при помощи «Кинжала». По информации ведомства, действия ВС стали ответом на террористический удар Киева по мирным объектам. Также по информации министерства, российская сторона поразила портовую инфраструктуру, которую в своих интересах использовали Вооруженные силы Украины. В ведомстве отметили, что все цели были достигнуты, а объекты — поражены.

