ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:22

Россия «Кинжалом» ответила Украине на террористические атаки

Минобороны: Россия нанесла массированный удар в ответ на атаки Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России ударили по объектам ВПК Украины при помощи «Кинжала», сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, действия ВС стали ответом на террористический удар Киева по мирным объектам.

В ответ на террористические атаки Украины <… > нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»,сообщили в Минобороны.

Также по информации министерства, российская сторона поразила портовую инфраструктуру, которую в своих интересах использовали Вооруженные силы Украины. В ведомстве отметили, что все цели были достигнуты, а объекты — поражены.

Ранее журналисты сообщили, что российские военные ликвидировали пункт управления 15-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины. Объект в районе населенного пункта Кияница Сумской области уничтожили при помощи беспилотников «Герань». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Минобороны РФ
Кинжал
Украина
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мечта каждого мастера: делаем универсальный стол для работы в гараже
Российский миллиардер проиграл суд в США
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.