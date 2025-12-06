Россия «Кинжалом» ответила Украине на террористические атаки Минобороны: Россия нанесла массированный удар в ответ на атаки Украины

Вооруженные силы России ударили по объектам ВПК Украины при помощи «Кинжала», сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, действия ВС стали ответом на террористический удар Киева по мирным объектам.

В ответ на террористические атаки Украины <… > нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — сообщили в Минобороны.

Также по информации министерства, российская сторона поразила портовую инфраструктуру, которую в своих интересах использовали Вооруженные силы Украины. В ведомстве отметили, что все цели были достигнуты, а объекты — поражены.

Ранее журналисты сообщили, что российские военные ликвидировали пункт управления 15-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины. Объект в районе населенного пункта Кияница Сумской области уничтожили при помощи беспилотников «Герань». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.