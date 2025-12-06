Пункт украинского погранотряда взлетел на воздух ВС России нанесли удар «Геранями» по украинскому погранотряду в Сумской области

Российские военные ликвидировали пункт управления 15-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Объект в районе населенного пункта Кияница Сумской области уничтожили при помощи беспилотников «Герань».

Ресурсы противника подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе в командном составе. Уничтожен практически весь транспорт, — добавил собеседник агентства.

До этого стало и известно, что украинское командование перебрасывает в Сумскую область ударную группировку численностью до 10 тыс. военнослужащих, преимущественно из числа недавно мобилизованных, сообщает Telegram-канал Mash. Как указал источник, целью является вытеснение российских подразделений из приграничных районов и создание плацдарма для возможного наступления на Курскую область. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области произошел взрыв на складе боеприпасов ВСУ в районе Песковки из-за нарушения требований безопасности. В результате инцидента погибли украинские военные, которые обслуживали объект.