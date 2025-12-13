«Кинжалы» не оставили живого места от вражеских оборонных предприятий МО: армия РФ ударила «Кинжалами» по ВПК и объектам энергетики Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удар с использованием «Кинжала» по оборонным предприятиям Украины и объектам энергетики, которые обеспечивают их работу, передает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что во время операции также использовались беспилотники дальнего действия.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевает на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Он отметил, что удары армии РФ по военным объектам на территории противника также сказываются на его обороноспособности.

До этого операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили 152-мм самоходную гаубицу 2С3 «Акация» ВСУ. Противник понес потери на Константиновском направлении.