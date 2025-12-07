ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 09:19

«Акацию» ВСУ феерично подняли на воздух тремя ударами дронов

Российские беспилотники уничтожили гаубицу ВСУ «Акация» в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили 152-мм самоходную гаубицу 2С3 «Акация» ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Противник понес потери на Константиновском направлении в ДНР.

Разведчики 6-й мотострелковой дивизии передали координаты местонахождения САУ 2С3 противника операторам беспилотных систем. Первым попаданием была вскрыта маскировка капонира. Следующие два удара уничтожили технику противника, — говорится в сообщении.

До этого российские «Солнцепеки» ликвидировали позиции нескольких формирований ВСУ в Сумской области. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Андреевка и Садки. В результате действий авиации и артиллерии позиции данных подразделений были полностью уничтожены.

Ранее ВС России ударили по объектам ВПК Украины при помощи ракетного комплекса «Кинжала». Действия ВС стали ответом на террористический удар Киева по мирным объектам. В ведомстве отметили, что все цели были достигнуты, а объекты — поражены.

