Российский «Солнцепек» стер с лица земли позиции двух бригад ВСУ Российские военные ликвидировали позиции двух бригад ВСУ под Сумами

Российские военные ликвидировали позиции нескольких формирований ВСУ в Сумской области, рассказали ТАСС в силовых структурах. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Андреевка и Садки. В результате скоординированных действий авиации и артиллерии позиции данных подразделений в указанных районах были полностью уничтожены.

Уничтожены позиции 158-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной бригады теробороны и спецроты 225-го ОШП в районах Андреевки и Садков, — сказал собеседник агентства.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области произошел взрыв на складе боеприпасов ВСУ в районе Песковки из-за нарушения требований безопасности. Подрыв боеприпасов убил нескольких военных, которые обслуживали объект.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область ударную группировку численностью до 10 тыс. военнослужащих, преимущественно из числа недавно мобилизованных. Целью противника является вытеснение российских подразделений из приграничных районов и создание плацдарма для возможного наступления на Курскую область. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.