28 декабря 2025 в 10:10

Домашний паштет из куриной печени — нежнее, чем в ресторане!

Домашний паштет: быстрый рецепт Домашний паштет: быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Главный секрет идеального паштета — в балансе сливочного масла и тщательном измельчении. Именно эти два компонента придают ему фирменную, тающую во рту текстуру.

Возьмите 500 граммов куриной печени. Хорошо промойте ее и удалите все пленки и жир. В глубокой сковороде растопите 50 граммов сливочного масла и обжарьте на нем 1 мелко нарезанную луковицу и 1 мелко нарезанную морковь (опционально, для сладости) до мягкости. Добавьте 1-2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и обжаривайте еще 1 минуту.

Теперь добавьте куриную печень на сковороду. Жарьте ее на среднем огне 5–7 минут, периодически помешивая, пока она не изменит цвет. Очень важно не пересушить печень: она должна оставаться немного розовой внутри.

Для аромата влейте 50–70 миллилитров коньяка или мадеры (это опционально, но придает глубину вкусу), дайте жидкости выпариться в течение 1 минуты. Добавьте 100 миллилитров жирных сливок (20–33%) и тушите печень еще 2-3 минуты. Посолите и поперчите по вкусу.

Переложите горячую смесь со сковороды в чашу блендера. Добавьте 100 граммов холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Взбейте паштет до гладкого, однородного и воздушного состояния. Чем дольше вы взбиваете, тем нежнее будет текстура.

Переложите готовый паштет в формы или креманки. Для красивого завершающего штриха (и для лучшего хранения) растопите еще 30 граммов сливочного масла и полейте им поверхность паштета. Поставьте паштет в холодильник минимум на 4 часа для полного застывания.

  • Совет: для более пряного вкуса добавьте в паштет при взбивании щепотку мускатного ореха или сушеного тимьяна.

Как сварить идеальный холодец? Рассказали у нас на сайте.

