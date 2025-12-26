Новый год — 2026
Быстрая намазка с авокадо и рыбой: нежное пюре, которое идеально смотрится на румяном батоне — то, что нужно к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ярко-зеленый цвет этой намазки сам по себе является украшением стола. Ее можно подать, выложив на тарелку и посыпав укропом, — гости сами будут намазывать ее на хлеб. Или заполнить ею мини-тарталетки, создавая изысканные канапе.

Спелый авокадо (1 шт.) разрезаю пополам, удаляю косточку, вынимаю мякоть ложкой и разминаю вилкой в миске. Сразу сбрызгиваю соком половины лимона, чтобы сохранить цвет.

Добавляю к авокадо мягкий творог (100 г, 5-9% жирности) или сливочный творожный сыр. Тщательно перемешиваю до однородности. Солю и перчу по вкусу.

Слабосоленый лосось или форель (80-100 г) нарезаю очень мелкими кубиками. Свежий укроп мелко рублю. Большую часть рыбы и укропа добавляю в творожно-авокадную массу, оставив немного для украшения. Аккуратно перемешиваю, стараясь не превратить рыбу в кашу.

Перекладываю намазку в сервировочную посуду, разравниваю ложкой. Сверху украшаю оставшимися кусочками лосося и укропом. Подаю сразу или накрываю пленкой и храню в холодильнике не более 2-3 часов.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

