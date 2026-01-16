Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!

Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!

Мечтаете о нежных, воздушных блинах с характерными дырочками? Часто тесто получается плотным из‑за неправильного замеса, но есть проверенный способ добиться идеальной пористости. Секрет — в сочетании разрыхлителя (или соды) с кислыми продуктами. При правильном подходе тесто можно приготовить заранее и хранить несколько дней, что очень удобно для воскресного завтрака.

Для теста возьмите муку, соль, сахар, молоко, ваниль и разрыхлитель либо пищевую соду. Если используете соду, подготовьте кислую среду — например, добавьте в молоко немного лимонного сока или уксуса и дайте смеси постоять 10 минут. Сначала смешайте сухие ингредиенты, затем соедините их с жидкими, аккуратно перемешивая — небольшие комочки допустимы.

Интенсивное вымешивание сделает блины жёсткими. Перед жаркой разогрейте сковороду и проверьте температуру: капля воды должна зашипеть и испариться. Выливайте тесто, равномерно распределяя его по поверхности. Когда появятся пузырьки, переверните блин и доведите до золотистого цвета. Готовые блины можно хранить в холодильнике или заморозить, а перед подачей слегка разогреть, не пересушивая.

Ранее сообщалось, что фриттата выручает меня, когда нужно быстро накормить семью без долгой готовки. По сути это омлет с начинкой, но выглядит он куда наряднее обычной яичницы. А еще хорош тем, что ингредиенты можно менять по вкусу и наличию в холодильнике.