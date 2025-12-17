Итальянская фриттата на скорую руку: сытный омлет с помидорами, ветчиной и руколой для семейного завтрака

Фриттата выручает меня, когда нужно быстро накормить семью без долгой готовки. По сути это омлет с начинкой, но выглядит он куда наряднее обычной яичницы. А еще хорош тем, что ингредиенты можно менять по вкусу и наличию в холодильнике.

Для домашнего варианта беру помидоры — 1 штука, ветчину или сосиски по желанию, одну луковицу, две зубочка чеснока, руколу по вкусу, яйца — 3 штуки и твердый сыр — 100 г. Сметана понадобится для подачи.

Лук мелко режу и обжариваю на сковороде до мягкости. Добавляю чеснок, нарезанную ветчину и очищенный от кожицы помидор, даю лишней влаге выпариться. Яйца слегка взбиваю и заливаю овощи, сверху посыпаю тертым сыром. Готовлю фриттату в духовке при 180° C 5–7 минут или под крышкой на сковороде. Перед подачей украшаю руколой и подаю со сметаной — просто, сытно и очень по-домашнему.

