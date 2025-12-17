Новый год-2026
Итальянская фриттата на скорую руку: сытный омлет с помидорами, ветчиной и руколой для семейного завтрака

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Фриттата выручает меня, когда нужно быстро накормить семью без долгой готовки. По сути это омлет с начинкой, но выглядит он куда наряднее обычной яичницы. А еще хорош тем, что ингредиенты можно менять по вкусу и наличию в холодильнике.

Для домашнего варианта беру помидоры — 1 штука, ветчину или сосиски по желанию, одну луковицу, две зубочка чеснока, руколу по вкусу, яйца — 3 штуки и твердый сыр — 100 г. Сметана понадобится для подачи.

Лук мелко режу и обжариваю на сковороде до мягкости. Добавляю чеснок, нарезанную ветчину и очищенный от кожицы помидор, даю лишней влаге выпариться. Яйца слегка взбиваю и заливаю овощи, сверху посыпаю тертым сыром. Готовлю фриттату в духовке при 180° C 5–7 минут или под крышкой на сковороде. Перед подачей украшаю руколой и подаю со сметаной — просто, сытно и очень по-домашнему.

Ранее сообщалось, что праздничная суматоха не мешает подать на стол что-то по-настоящему вкусное. Этот антрекот порадует сочностью, ароматом и тем, что готовится почти без усилий. Способ прост, но результат выходит ресторанным — как раз то, что нужно в новогоднюю ночь.

Проверено редакцией
помидоры — 1 штука;
ветчина (сосиски) — по желанию;
луковица — одна головка;
чеснок — две зубчика;
рукола — по вкусу;
яйца — 3 штуки;
сыр твердый — 100 г;
сметана — для подачи.
>
Лук мелко режу и обжариваю на сковороде до мягкости. Добавляю чеснок, нарезанную ветчину и очищенный от кожицы помидор, даю лишней влаге выпариться.
Яйца слегка взбиваю и заливаю овощи, сверху посыпаю тертым сыром.
Готовлю фриттату в духовке при 180° C 5–7 минут или под крышкой на сковороде.
Перед подачей украшаю руколой и подаю со сметаной.
