11 января 2026 в 14:30

Овсяная пицца на сковороде — рецепт без муки: трачу 15 минут и на столе ароматный завтрак

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Овсяный «блин» — это нейтральная, слегка плотная основа, которая выдержит любую начинку. Вместо креветок можно использовать курицу, индейку, тунца или просто больше овощей. Соус можно сделать чисто томатным или добавить в сметану горчицу и чеснок. Это рецепт-конструктор для сотни разных полезных пицц.

Для основы: овсяные хлопья (100 г), кефир/ряженку/йогурт (150 мл), яйцо (1 шт.) и щепотку соли измельчаю погружным блендером до состояния густого, однородного «теста». Даю постоять 5 минут, чтобы хлопья немного набухли.

Хорошо разогреваю антипригарную сковороду (без масла). Выливаю овсяную смесь и распределяю ее по дну, как блин. Жарю на среднем огне 3-4 минуты, пока низ не «схватится» и не подрумянится. Затем аккуратно переворачиваю широкой лопаткой.

Для начинки и сборки: сразу на готовую сторону основы намазываю соус из смеси сметаны (2 ч. л.) и томатной пасты (2 ч. л.). Сверху выкладываю нарезанные помидоры (100 г), очищенные креветки (60 г) и кусочки моцареллы для пиццы (30 г). Посыпаю итальянскими травами.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю на среднем огне 3-5 минут, пока сыр не расплавится. Затем убираю крышку, убавляю огонь до самого минимального и томлю пиццу еще 7-10 минут, чтобы низ стал плотным, хрустящим и не размокал от начинки. Снимаю готовую пиццу со сковороды, украшаю свежей зеленью и сразу подаю.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
