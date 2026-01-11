Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:30

Этот паштет заменит покупные — готовлю полезную намазку из курицы: вкуснота на перекус за копейки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот паштет — настоящая находка для занятых людей. Приготовив одну порцию, вы обеспечите себя полезными завтраками или перекусами на несколько дней вперед. Он отлично хранится в холодильнике, его можно мазать на хлеб, крекеры, использовать как начинку для лаваша или тарталеток. Вкусно, быстро и очень удобно.

Куриную грудку (600-700 г) и очищенную, нарезанную крупными кусками морковь (300-400 г) кладу в кастрюлю. Заливаю водой, чтобы покрывало, добавляю соль (1-1,5 ч. л.) и перец горошком по желанию. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю при слабом кипении 30 минут. За 5-10 минут до конца добавляю лавровый лист. Снимаю с огня и даю полностью остыть в бульоне.

Луковицу (30-50 г) мелко-мелко режу. Заливаю ее яблочным уксусом (3-4%), чтобы слегка покрыло, и оставляю мариноваться на 5-10 минут.

Достаю курицу и морковь из бульона (бульон можно сохранить для супа). Куриное мясо отделяю от костей и кожи. Пропускаю мясо и морковь через мясорубку с крупной решеткой в миску.

Вареные яйца (3 шт.) натираю на крупной терке и добавляю к курино-морковной массе. Мелко рублю укроп. С лука сливаю уксус.

Соединяю все ингредиенты в миске: мясо с морковью, яйца, укроп и маринованный лук. Тщательно перемешиваю. Пробую и при необходимости добавляю еще соли и молотого черного перца.

Паштет готов. Храню в закрытом контейнере в холодильнике. Перед подачей даю немного постоять при комнатной температуре.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Блинчики с тыквой — мой личный топ к завтраку: тонкие, не рвутся и радуют вкусом
Общество
Блинчики с тыквой — мой личный топ к завтраку: тонкие, не рвутся и радуют вкусом
Хрустящие рулетики с корицей — это печенье покорило всю нашу семью: простой рецепт выпечки на все случаи
Общество
Хрустящие рулетики с корицей — это печенье покорило всю нашу семью: простой рецепт выпечки на все случаи
Воздушные профитроли с паштетом и клюквенным джемом. Изящная французская классика за пару минут
Общество
Воздушные профитроли с паштетом и клюквенным джемом. Изящная французская классика за пару минут
Нежный паштет под ярким желе: готовлю из утиной печени с клюквенным верхом. Идеальная закуска для фуршета
Общество
Нежный паштет под ярким желе: готовлю из утиной печени с клюквенным верхом. Идеальная закуска для фуршета
Добавьте в курицу 1 ингредиент — и подлива станет шедевром: тушеная курица к пюре, рису и макаронам. Простой ингредиент — а вкус ресторанный
Общество
Добавьте в курицу 1 ингредиент — и подлива станет шедевром: тушеная курица к пюре, рису и макаронам. Простой ингредиент — а вкус ресторанный
еда
паштеты
курица
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам представили топ-10 регионов по количеству камер
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.