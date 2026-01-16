Атака США на Венесуэлу
Эту вкуснятину ела в Хельсинки! Запеканка-пирог с горбушей и укропом — ароматное облако с золотистой корочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта нежная запеканка станет отличной альтернативой привычной жареной рыбе, раскрывая вкус горбуши с новой стороны. Сочетание воздушного картофельного пюре, сочных кусочков рыбы и свежего укропа под аппетитной румяной корочкой создаёт гармоничное и сытное блюдо. Оно получается лёгким, но в то же время питательным, а тонкий аромат зелени делает его по-настоящему домашним. Идеальный вариант для семейного ужина, который понравится и взрослым, и детям.

Вам потребуется: 500 г филе горбуши, 800 г картофеля, 100 мл молока, 50 г сливочного масла, пучок укропа, 2 яйца, 100 г твёрдого сыра, соль и перец по вкусу. Картофель отварите до готовности и приготовьте пюре с молоком и маслом. Горбушу нарежьте небольшими кусочками, укроп мелко порубите. В глубокой миске смешайте тёплое пюре, рыбу, укроп, яйца, половину натёртого сыра, посолите и поперчите. Выложите массу в смазанную форму, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 35–40 минут в разогретой до 180°C духовке до золотистой корочки. Подавайте горячей со сметаной или лёгким салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

