Россиянам рассказали, стоит ли ждать падения цен на жилье Экономист Танурков: оснований для длительного снижения цен на жилье нет

Поводов рассчитывать на длительное снижение цен на жилье в России пока нет, сообщил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его словам, это обусловлено достаточно высокой инфляцией и стремительным ростом номинальных зарплат.

В России в условиях достаточно высокой инфляции и достаточно быстрого роста номинальных заработных плат пока нет оснований для длительного снижения цен на жилье, — сказал он.

Экономист пояснил, что длительный обвал цен обычно требует, чтобы перед этим сформировался долго надувающийся «пузырь» на рынке жилья. Его ключевым признаком считается весомый рост доли инвестиционных сделок и отрыв цен от фундаментальных показателей, таких как инфляция и доходы населения.

Ранее риелтор и владелец агентства недвижимости Марина Маньянова заявила, что слишком низкая цена при покупке квартиры должна настораживать. Она подчеркнула, что подобная «выгода» редко оказывается случайной и зачастую свидетельствует о наличии скрытых проблем.

Тем временем выяснилось, что в 2026 году российские власти планируют законодательно запретить создание сторонних сайтов и приложений, которые предоставляют доступ к данным из Росреестра. Поправки коснутся закона «О геодезии, картографии и пространственных данных» и статьи 12 закона «О государственной регистрации недвижимости».