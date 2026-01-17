Посольство России пошутило про публикацию дипмиссии ФРГ об Украине Посольство России иронично ответило на пост дипмиссии ФРГ о помощи Украине

Выражать вербальную поддержку Киеву не так опасно, как находиться с ним бок о бок, написали в соцсети Х сотрудники российского посольства в Канаде. Таким образом они отреагировали на публикацию о «моральной поддержке» Украины от немецких дипломатов.

Поддерживать Украину на словах сейчас гораздо безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок, — констатировали в посольстве.

Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германия не отправит на Украину военных после прекращения огня, пока в страну не вернутся все беженцы, пригодные к службе. Также политик отметил, что ФРГ не будет решать вопрос за счет своих призывников.

При этом депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Германия обязана передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, даже на фоне попыток мирного урегулирования. По его мнению, в противном случае Европе не удастся произвести на Россию впечатление, хотя он признал, что страны Евросоюза не имеют возможности оказать Киеву военную помощь.