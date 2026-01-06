В Германии назвали обязательное условие для отправки военных на Украину Зедер: Германия отправит военных на Украину только после беженцев

Германия не отправит на Украину военных после прекращения огня, пока в страну не вернутся все беженцы, пригодные к службе, заявил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Также политик отметил, что ФРГ не будет решать вопрос за счет своих призывников.

Прежде чем молодые немецкие мужчины отправятся на Украину, молодые украинские мужчины из Германии должны вернуться домой, — подчеркнул Зедер.

При этом политик заявил о готовности Германии принять участие в «обеспечении перемирия». По его словам, вопрос об участии солдатов будет затронут позже.

Ранее стало известно, что польское правительство разрабатывает законопроект, который с марта оставит украинских беженцев без возможности получать бесплатную медицинскую помощь и льготы на оплату жилья. Однако раненые украинские военные, лечащиеся в Польше, продолжат получать медпомощь. Украинцы смогут продлить свой легальный статус в стране, оформив вид на жительство на три года.