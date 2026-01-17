Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 07:43

Климатолог рассказал об изменении осеннего сезона в Московском регионе

Климатолог Кокорин: осень в Москве за полвека потеплела и сдвинулась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Температура осенью в Московском регионе повысилась на три градуса за 50 лет, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. По его словам, это повлекло за собой сдвиг осеннего сезона на две недели вперед.

Это вызвано динамикой воздушных масс. Кажется, что плюс три градуса это немного. Однако с учетом того, что у нас разница температур между осенними месяцами составляет шесть градусов, плюс три градуса — это сдвиг осеннего сезона на две недели вперед. Проще говоря, то, что раньше было у нас 1 октября, теперь уже 15 октября, — сказал Кокорин.

Ранее метеоролог Николай Терешонок предупредил, что климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50–70 лет, температура воздуха в масштабном плане показывает неуклонный рост. При этом Терешонок отметил, что такие условия никак не повлияют на тот факт, что создать в Москве искусственное море для курортного отдыха невозможно.

Тем временем стало известно, что в небе над городом Омск появилась так называемая ледяная радуга. Это редкое оптическое явление возникает при температуре минус 30 градусов. В сильный мороз в воздухе парят микрокристаллы льда, и солнечный свет преломляется, как в призме.

климат
погода
Московская область
осень
