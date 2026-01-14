В небе над российским городом появилось редкое явление

«Ледяная радуга» зафиксирована в небе над Омском, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, редкое оптическое явление, которое иногда называют «зимней радугой» или паргелиями, возникло из-за частичек льда при −30 градусах.

В небе над Омском, где сейчас минус 33,9 градуса, появилась «ледяная радуга». В сильный мороз в воздухе парят микрокристаллы льда, и солнечный свет преломляется, как в призме, — это оптическое явление из семейства гало, — рассказал Тишковец.

Ранее в Москве наблюдался рекордный снегопад за последние 56 лет. За сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц. Из-за сильного снегопада в городе остановилось движение транспорта и работа аэропортов. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году, когда в Москве зафиксировали 12,9 миллиметра осадков.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве и области из-за мощного снегопада, вызванного балканским циклоном, были побиты несколько погодных рекордов. На базовой метеостанции на ВДНХ высота снежного покрова составила 31 сантиметр — это самый высокий показатель с начала текущей зимы.