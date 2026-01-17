Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 07:32

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 января: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В ночь на 17 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Курской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Астраханской областей, два — над территорией Республики Крым, 47 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря», — уточнили в оборонном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Минобороны РФ
ВСУ
ПВО
БПЛА
инфографика
статистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреева завоевала четвертый титул WTA в карьере
У экс-мэра Сочи изъяли бриллиант за 3,5 млн рублей
Забудьте про кашу! Почему тарелка супа на завтрак лучше любого омлета
Авиарейсы из России в Малайзию могут запустить в 2026 году
Диетолог назвала самые полезные продукты, которые нужно употреблять зимой
Российский «убийца HIMARS» и бунт украинцев: новости СВО к утру 17 января
В РПЦ рассказали, что можно и нельзя делать со святой водой
Раскрыто, почему Британия добивается третьей мировой войны на Украине
Посольство России пошутило про публикацию дипмиссии ФРГ об Украине
Раскрыта схема мошенников с «мертвыми душами»
Климатолог рассказал об изменении осеннего сезона в Московском регионе
Стало известно решение суда по бывшему адвокату Скрыпнику
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 января: инфографика
Российские бойцы уничтожили «эвакуаторов» ВСУ при попытке вывезти HIMARS
В Курской области объявили ракетную опасность
За ночь над Россией сбили 99 украинских БПЛА
США предупредили о рисках полетов над рядом стран
Стало известно, кого ВСУ решили перебросить в Харьковскую область
Россиянам рассказали, стоит ли ждать падения цен на жилье
Премьер-министр Канады напомнил США о пятой статье НАТО
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.