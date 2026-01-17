Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 января: инфографика

В ночь на 17 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Курской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Астраханской областей, два — над территорией Республики Крым, 47 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря», — уточнили в оборонном ведомстве.