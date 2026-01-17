Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 06:15

Названо условие, когда нужно восстанавливать утерянную трудовую книжку

Юрист Русяев: восстанавливать трудовую книжку нужно при отсутствии электронной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам, продолжающим вести бумажную трудовую книжку вместо электронной, необходимо восстанавливать ее в случае утраты, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, это требование связано с тем, что без документального подтверждения трудового стажа новый работодатель не сможет внести запись о приеме на работу.

Утрата бумажной трудовой книжки порождает вопрос о необходимости ее восстановления, и здесь российское законодательство дает неоднозначный ответ. Формально процедура называется выдачей дубликата. Все зависит от того, продолжаете ли вы вести бумажную трудовую или уже перешли на электронный формат учета. Необходимость дубликата напрямую связана с этим выбором. Если работник не отказывался от бумажной трудовой книжки — она должна продолжать вестись. Отсутствие документа создает проблему при трудоустройстве, — пояснил Русяев.

Он отметил, что при утрате трудовой книжки работник должен незамедлительно обратиться к последнему работодателю для получения дубликата. По словам юриста, данная процедура особенно важна для подтверждения стажа, заработанного до 2020 года, поскольку электронный документ содержит информацию только с этого периода.

Если трудовая книжка утрачена, работник обязан немедленно сообщить об этом работодателю по последнему месту работы, где была внесена запись. После получения такого заявления дубликат должен быть выдан не позднее пятнадцати рабочих дней. Эта процедура закреплена в правилах ведения трудовых книжек и является стандартной для случаев утраты документа, — резюмировал Русяев.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что неправильные записи в трудовой книжке могут привести к сокращению стажа и уменьшению будущей пенсии. По его словам, самые опасные из ошибок те, что были допущены десятилетия назад.

