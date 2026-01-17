Премьер-министр Канады напомнил США о пятой статье НАТО

США не следует забывать, что вооруженное нападение на одного члена НАТО воспринимается как нападение на всех ее членов и обязует каждого участника прийти ему на помощь, заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Китай. По его словам, которые приводит РИА Новости, Оттава поддерживает соответствующую — пятую — статью Североатлантического альянса.

Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем, — отметил он.

Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил, что любая попытка захвата Гренландии Соединенными Штатами станет для ЕС «пересечением красной линии». По его словам, речь идет об угрозе экономическому сотрудничеству. Если Вашингтон введет санкции против ЕС на фоне возможного захвата острова, то Брюссель приспособится.

Также посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что РФ не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию. Так он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о том, что если Вашингтон не «займет» остров, то это сделают Москва или Пекин.