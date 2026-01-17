Врач рассказала, как правильно выбирать замороженные продукты

Основным признаком качества замороженного продукта является целостная, хорошо читаемая упаковка, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, это первый визуальный маркер, который помогает отсечь товары, подвергавшиеся разморозке в процессе транспортировки или хранения.

Продукты, как правило, выходят с производства с правильной заморозкой. Такой процесс выгоден и позволяет сохранить качество товара. Чтобы выбрать хороший продукт, важно осмотреть упаковку: если она целая, все надписи читаемы и выглядит качественно, это хороший знак. Также следует потрясти упаковку и убедиться, что внутри нет снега или колотого льда. Если продукт рассыпной, важно проверить его на наличие повреждений, — пояснила Мизинова.

Она добавила, что ключевые риски для качества возникают не на этапе производства, где обычно применяется правильная шоковая заморозка, а позже — в логистике и на торговых точках. По словам врача, это особенно актуально летом при перевозке в неисправных рефрижераторах или при экономии на круглосуточном охлаждении морозильных витрин.

Во время процесса транспортировки замороженных продуктов и выкладки их для продажи могут возникать проблемы. Это особенно актуально в летний период, когда перевозка происходит в неисправных рефрижераторах или при длительном хранении ящиков с замороженными продуктами на теплом воздухе. Часто такое происходит с мороженым, когда производители включают холодильник только на день, а ночью экономят электричество. В результате в замороженные продукты могут попадать бактерии, провоцирующие пищевые отравления, — резюмировала Мизинова.

