Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 06:45

Врач рассказала, как правильно выбирать замороженные продукты

Врач Мизинова: целостная упаковка говорит о качестве замороженного продукта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Основным признаком качества замороженного продукта является целостная, хорошо читаемая упаковка, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, это первый визуальный маркер, который помогает отсечь товары, подвергавшиеся разморозке в процессе транспортировки или хранения.

Продукты, как правило, выходят с производства с правильной заморозкой. Такой процесс выгоден и позволяет сохранить качество товара. Чтобы выбрать хороший продукт, важно осмотреть упаковку: если она целая, все надписи читаемы и выглядит качественно, это хороший знак. Также следует потрясти упаковку и убедиться, что внутри нет снега или колотого льда. Если продукт рассыпной, важно проверить его на наличие повреждений, — пояснила Мизинова.

Она добавила, что ключевые риски для качества возникают не на этапе производства, где обычно применяется правильная шоковая заморозка, а позже — в логистике и на торговых точках. По словам врача, это особенно актуально летом при перевозке в неисправных рефрижераторах или при экономии на круглосуточном охлаждении морозильных витрин.

Во время процесса транспортировки замороженных продуктов и выкладки их для продажи могут возникать проблемы. Это особенно актуально в летний период, когда перевозка происходит в неисправных рефрижераторах или при длительном хранении ящиков с замороженными продуктами на теплом воздухе. Часто такое происходит с мороженым, когда производители включают холодильник только на день, а ночью экономят электричество. В результате в замороженные продукты могут попадать бактерии, провоцирующие пищевые отравления, — резюмировала Мизинова.

Ранее терапевт ГКБ № 15 Ольга Ким заявила, что продукты, насыщенные витаминами A, C и D, укрепляют иммунитет. По ее словам, организму ежедневно необходимо получать полезные жиры. Врач подчеркнула, что пользу для здоровья принесут горячие напитки — травяные чаи, морсы и компоты из ягод.

врачи
диетологи
советы
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреева завоевала четвертый титул WTA в карьере
У экс-мэра Сочи изъяли бриллиант за 3,5 млн рублей
Забудьте про кашу! Почему тарелка супа на завтрак лучше любого омлета
Авиарейсы из России в Малайзию могут запустить в 2026 году
Диетолог назвала самые полезные продукты, которые нужно употреблять зимой
Российский «убийца HIMARS» и бунт украинцев: новости СВО к утру 17 января
В РПЦ рассказали, что можно и нельзя делать со святой водой
Раскрыто, почему Британия добивается третьей мировой войны на Украине
Посольство России пошутило про публикацию дипмиссии ФРГ об Украине
Раскрыта схема мошенников с «мертвыми душами»
Климатолог рассказал об изменении осеннего сезона в Московском регионе
Стало известно решение суда по бывшему адвокату Скрыпнику
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 января: инфографика
Российские бойцы уничтожили «эвакуаторов» ВСУ при попытке вывезти HIMARS
В Курской области объявили ракетную опасность
За ночь над Россией сбили 99 украинских БПЛА
США предупредили о рисках полетов над рядом стран
Стало известно, кого ВСУ решили перебросить в Харьковскую область
Россиянам рассказали, стоит ли ждать падения цен на жилье
Премьер-министр Канады напомнил США о пятой статье НАТО
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.