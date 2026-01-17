США предупредили о рисках полетов над рядом стран

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало предупреждение о рисках полетов над морскими районами некоторых латиноамериканских стран, а также в отношении Панамы, Колумбии, Центральной Америки и части Тихого океана. Эксперты призвали операторов из США к бдительности из-за военной активности, передает агентство Reuters.

Операторам США рекомендуется соблюдать осторожность при выполнении полетов над морскими районами Тихого океана и Калифорнийского залива в зоне полетной информации Мексики в связи с военной активностью и помехами в работе спутниковых навигационных систем, — говорится в уведомлении.

Ранее выяснилось, что крупное американское военно-морское соединение меняет зону ответственности, информация о переброске сил поступила от журналистов американского телеканала NewsNation. Авианосная ударная группа ВМС США направляется из акватории Южно-Китайского моря в регион Ближнего Востока. По данным источника, группировка переходит из оперативной зоны Тихоокеанского командования под юрисдикцию Центрального командования США, отвечающего за Ближний Восток и Центральную Азию.

Тем временем заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов предположил, что российские комплексы С-300 сбили самолет F-16 ВСУ благодаря особым характеристикам работы отечественных радиолокационных станций большой дальности. По его словам, данный случай подтверждает, что семейство С-300 остается одним из лучших в своем классе.