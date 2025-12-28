Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 11:26

Россия «раскачивает» мировой рынок QR-платежей

ЦБ сообщил об активности использования QR-кодов для трансграничных платежей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Использование QR-кодов для трансграничных платежей активно развивается, рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в интервью ТАСС. По ее словам, российские банки совместно с зарубежными партнерами уже провели сотни тысяч таких операций.

Наши банки и зарубежные партнеры проявляют активный интерес. QR-код набирает популярность не только у нас, это мировой тренд. <…> Речь идет о сотнях тысяч операций, — отметила Бакина.

Представитель ЦБ пояснила, что многие страны стремятся упростить оплату товаров и услуг для туристов, а QR-код стал удобным и универсальным инструментом для этих целей. Технология работает так же, как и при обычной оплате внутри страны, и позволяет проводить операции быстро и безопасно. Кроме того, растущий объем платежей подтверждает расширение международного сотрудничества банков, добавила Бакина.

Ранее Центробанк продлил на полгода ограничение на перевод денег за рубеж. Решение регулятора будет действовать до 31 марта 2026 года. При этом россияне и физлица-нерезиденты дружественных стран смогут в течение месяца направить на любой зарубежный счет не более $1 млн (83 млн рублей).

