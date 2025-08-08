Лучшие страны для отпуска в августе

Август традиционно считается пиком летнего сезона, временем, когда многие мечтают об отдыхе, но опасаются изнуряющей жары и бесконечных толп туристов. Грамотный выбор направления способен превратить август в идеальное время для путешествия, подарив комфортную погоду, разумные цены и удивительные впечатления без суеты. Существует целый спектр проверенных маршрутов, где можно насладиться летом в полной мере, избежав традиционных минусов. Вот подробный гид по таким направлениям, включая цены и советы бывалых путешественников.

Европа без зноя: горные курорты

Для тех, кто задается вопросом, куда поехать отдыхать в августе, спасаясь от палящего солнца, горные регионы Европы становятся настоящим спасением. В Словении август приносит идеально сбалансированную погоду: дневные температуры комфортно держатся в пределах +20–28 °C. Легендарное озеро Блед с его изумрудной водой, замком на скале и окружающими альпийскими пейзажами создает сказочную атмосферу. Здесь можно активно провести время, занимаясь трекингом по живописным тропам или катаясь на традиционных деревянных плотах («плетнах»). Чтобы полностью избежать туристических скоплений, опытные путешественники советуют обратить внимание на восточные регионы страны. Винодельческие хозяйства Штирии предлагают дегустации местных сортов вин в уютной обстановке, а старинный город Птуй, один из древнейших в Словении, очаровывает своей средневековой архитектурой и спокойным ритмом жизни.

Исландия в августе предстает во всей своей суровой, но невероятно притягательной красоте. Температуры здесь, конечно, не сравнятся с южными курортами (+10–15 °C), но это самый теплый месяц в году. Дни бесконечно длинны благодаря полуночному солнцу, фьорды покрыты сочной зеленью, а водопады полноводны. Это идеальное время для посещения лагун с айсбергами или наблюдения за китами. Настоящим культурным событием становится фестиваль, проходящий на острове Хеймаэй. Это грандиозный слет исландцев с музыкой, кострами и атмосферой настоящего единения, погружающий в дух викингов. Это также лучший период для посещения высокогорных районов, которые становятся доступны после схода снега.

Рейкьявик, столица Исландии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Франции, помимо наводненного туристами Лазурного Берега, в августе стоит открыть для себя Каркассон. Этот великолепно сохранившийся средневековый город-крепость в регионе Лангедок-Руссильон поражает воображение. Погода здесь в августе очень комфортная, около +22 °C, что позволяет с удовольствием гулять по древним стенам и узким улочкам. Утром стоит посвятить время изучению замка графов де Транкавель и базилики Сен-Назер. Днем можно отправиться на освежающее купание в близлежащее озеро Кавайер, окруженное сосновым лесом. А вечером обязательно попробуйте местное блюдо кассуле — сытную бобовую похлебку с уткой или бараниной, являющуюся кулинарным символом региона. Каркассон предлагает аутентичное погружение в историю без изнуряющей жары юга.

Азия в сезон дождей: куда стоит поехать?

Распространено мнение, что Азия в августе полностью во власти муссонов, но это не совсем верно. Есть направления, где дожди либо уже закончились, либо идут кратковременно по вечерам, не мешая отдыху. Таиланд предлагает свои острова-«исключения»: Самуи, Пханган и Тао. Сезон дождей здесь завершается обычно в июле, поэтому август — время стабильной погоды с преобладанием солнечных дней, штилем на море, температурой воздуха около +32 °C и воды — +29 °C. Цены на туры в этот период заметно привлекательнее, снижаясь примерно на 20% по сравнению с высоким зимним сезоном, а рынки ломятся от изобилия самых сочных тропических фруктов: мангостинов, рамбутанов, дурианов. Для тех, кто ищет уединения, идеальным выбором станет бухта Маэ Нам на Самуи: немноголюдные пляжи с бирюзовой водой, кокосовые рощи, атмосферные кафе на берегу и полное ощущение отрыва от суеты.

Китай в августе может быть жарким в таких мегаполисах, как Пекин или Шанхай (до +30 °C и выше), но это не повод отказываться от поездки. Напротив, сервисы бронирования отмечают значительный рост спроса, ведь август — время для открытия другой стороны Китая. Идеальным выбором станет провинция Юньнань на юго-западе страны. Ее столица, Куньмин, известная как «город вечной весны», встречает гостей приятной температурой около + 23°C. Здесь можно любоваться каменным лесом Шилинь, озером Дяньчи и погружаться в культуру местных этнических меньшинств. Не менее привлекателен Ханчжоу с его знаменитым озером Сиху, воспетым поэтами, где императорские павильоны и чайные плантации создают атмосферу умиротворения.

Азия в сезон дождей: куда стоит поехать? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пляжный отдых: оптимальные варианты

Для тех, кто мечтает о классическом пляжном отдыхе, но без экстремальной жары и духоты, Болгария остается одним из самых надежных вариантов. На популярных курортах вроде Солнечного Берега или Золотых Песков дневная температура в августе обычно не превышает комфортные +27 °C, а вода в Черном море прогревается до идеальных +24–25 °C. Низкая влажность делает пребывание у моря приятным для семей с маленькими детьми и людей старшего возраста. Август в Болгарии — это еще и время изобилия свежайших местных овощей и фруктов. Обязательно попробуйте болгарский перец, помидоры, персики и особенно сочный местный виноград, который можно купить на рынках или отведать в приморских тавернах («механа»). Пляжи широкие, песчаные, с пологим входом в воду, а инфраструктура хорошо развита.

Грузия в августе встретит гостей теплым морем (до +27 °C) и неповторимым колоритом. Столица Аджарии, Батуми, поражает смешением современной архитектуры и старины, но для более спокойного отдыха опытные туристы советуют селиться в небольших поселках южнее города. Квариати привлекает любителей дайвинга и снорклинга чистой водой и интересным подводным рельефом. Шекветили славится своим уникальным магнитным песком, которому приписывают целебные свойства, и сосновым бором, подступающим к самому берегу. Гастрономическое путешествие — обязательная часть визита в Грузию. В Аджарии вас ждут знаменитый хачапури по-аджарски с яйцом, аппетитные аджарские хачапури «борджгало» и, конечно, дегустации насыщенных красных вин из сорта саперави. Гостеприимство местных жителей и обилие вкуснейшей еды делают отдых незабываемым.

Для тех, кто ищет ответ на вопрос, куда поехать на море в августе в России, традиционными фаворитами остаются Крым и Краснодарский край. Вода у крымских берегов прогревается до комфортных +25–27 °C. Ключевое преимущество — климат: благодаря горным массивам и морским бризам воздух здесь прогревается на 5–7 °C меньше, чем на популярных турецких курортах, что делает отдых более комфортным. Чтобы избежать основных толп туристов, стоит обратить внимание на менее раскрученные, но не менее живописные места. Балаклава с ее уникальной бухтой, чистой водой и возможностью выхода в открытое море или Новый Свет с его реликтовыми можжевеловыми рощами, гротами и тропой Голицына предлагают удивительные пейзажи и более спокойную атмосферу.

Республика Крым. Гурзуф. Отдыхающие во время летнего отдыха на черноморском побережье в Гурзуфе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На побережье Краснодарского края в августе также царит бархатный сезон. Анапа остается лучшим выбором для семей с детьми благодаря своим широким песчаным пляжам, особенно в районе Джемете, с пологим и безопасным входом в море. Для тех, кто интересуется историей и этнографией, идеальным местом будет Тамань. Помимо пляжей Азовского и Черного морей, здесь можно увидеть уникальные грязевые вулканы и посетить великолепный этнокомплекс «Атамань», воссоздающий быт и культуру кубанских казаков. Цены на жилье на российских южных курортах варьируются очень широко, но найти комфортные варианты можно начиная от 2000 рублей в сутки за номер в гостевом доме или мини-отеле, особенно при бронировании заранее или на более длительный срок.

Сколько стоит тур?

Бюджет отпуска — один из ключевых факторов при решении, куда поехать в августе недорого. Цены в пик сезона закономерно выше, чем в начале лета или сентябре, но диапазон все равно огромен. Наиболее доступным направлением массового отдыха остается Турция. Готовый турпакет в Анталью или Стамбул на неделю на двоих в отель 3* с перелетом можно найти от 60 тысяч рублей. Однако важно помнить, что самые привлекательные цены часто предлагают отели, расположенные не на первой береговой линии. Если хочется жить у самого моря, особенно в популярных местах вроде Кемера или Сиде, бюджет стоит планировать от 100 тысяч рублей за двоих.

Болгария предлагает хорошее соотношение цены и качества. Путевка на курорты Солнечный Берег или Албена на неделю может стартовать от 55 тысяч рублей за двоих. Это направление привлекает тех, кто хочет отдохнуть на море по европейским стандартам, но по более демократичной цене. Отдых в России на черноморском побережье (Сочи, Анапа, Геленджик) или в Крыму (Ялта, Евпатория, Судак) обойдется в среднем от 50 тысяч рублей за стандартный недельный тур на двоих. Цена сильно зависит от уровня отеля, его расположения относительно моря и типа питания. Самыми дорогими направлениями в августе традиционно являются Япония (тур на 10–12 дней с посещением Токио, Киото, Осаки может стоить 300–450 тысяч рублей на человека) и ОАЭ (от 200 тысяч рублей за неделю на двоих в отель 4*), где август — пик экстремальной жары, а цены несколько ниже, чем зимой, но все равно значительны.

Болгария Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сэкономить на путешествии?

Советы опытных путешественников помогут существенно сократить расходы, куда бы вы ни решили поехать отдыхать в августе-2025, не жертвуя при этом комфортом и впечатлениями. Первый и самый действенный способ — ловить горящие туры. За три — семь дней до вылета туроператоры часто значительно снижают цены на оставшиеся номера, скидки могут достигать 30–50%. Чтобы не пропустить выгодные предложения, стоит подписаться на уведомления от агрегаторов, а также следить за рассылками крупных операторов.

Второй важный пункт экономии — выбор альтернативного жилья. В Европе аренда апартаментов через специализированные сервисы-агрегаторы, проживание в гостевых домах (особенно в сельской местности Италии, Франции, Австрии) или на фермах (агротуризм) зачастую обходится дешевле, чем номер в отеле, особенно для семьи или компании. В странах Азии, таких как Таиланд или Вьетнам, комфортабельные гестхаусы с кондиционером и бассейном можно найти буквально от 500 рублей за ночь.

Третий надежный способ сэкономить — питаться локально. Избегайте туристических ресторанов на центральных площадях. Ищите места, где едят местные жители. В Турции уличная еда (кефте, гезлеме, денер) вкусна, безопасна и может быть в три раза дешевле ресторанного обеда. В России, отправляясь на юг, покупайте свежайшие овощи, фрукты и рыбу не в супермаркетах, а на рынках в Ростове-на-Дону, Астрахани или Краснодаре. В Грузии сытный обед в духане (небольшом кафе) обойдется гораздо дешевле, чем в ресторане для туристов в центре Тбилиси.

Четвертый лайфхак — использование туристических карт. Во многих крупных городах мира (Барселона, Лиссабон, Берлин, Сочи) продаются специальные туристические карты на один, два или три дня. Они обычно включают бесплатный проезд на общественном транспорте и бесплатный или льготный вход в основные музеи и достопримечательности. Даже если вы посетите два-три музея в день, карта уже окупится.

Пятый совет специально для тех, кто ищет, куда поехать на море в августе в России недорого: рассмотрите побережье Азовского моря. Курорты вроде Ейска, станицы Голубицкая, Кучугур или Должанской косы предлагают широкие песчаные пляжи, пологий вход в море, теплую воду (прогревающуюся до +28 °C) и цены на жилье на 30–40% ниже, чем на черноморских курортах Краснодарского края. Это отличный вариант для семейного отдыха с детьми.

Куда поехать в августе-2025: лучшие страны для отдыха Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Август — это время открытий и комфортного отдыха, если подойти к планированию стратегически. Горные ландшафты Европы дарят прохладу и потрясающие виды, «сухие» острова Юго-Восточной Азии — экзотику по выгодным ценам, а российское побережье Черного и Азовского морей — знакомый бархатный сезон с теплым морем и богатой культурной программой. Ключ к успешному отпуску — раннее бронирование (особенно для популярных направлений или специфических туров), гибкость в выборе дат и маршрутов и готовность исследовать не самые очевидные, но не менее интересные места, будь то словенская Штирия, китайская Юньнань или кубанская Тамань.

Ранее мы писали о том: Куда поехать на автомобиле: топ-7 маршрутов для путешествий по России