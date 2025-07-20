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20 июля 2025 в 17:48

Раскрыто, почему туристы из Европы массово едут в Калининград

Турэксперт Ансталь: немцы едут в Калининград из-за его сходства с Европой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интерес туристов из Германии и Польши к Калининградской области объясняется тем, что российский регион напоминает им Европу, заявила в беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Также она выделила еще один немаловажный плюс Калининграда для европейцев — близкое расположение.

Действительно, к Калининграду есть интерес. Интерес не только у россиян, но и у европейцев в первую очередь. Это объясняется тем, что до Калининграда ехать не так далеко. Плюс еще играет роль сам Калининград <…>. Кто там бывал хоть раз, понимает, что европейское влияние в нем присутствует. Это сказывается и на архитектуре, и на уровне сервиса, и на уровне гостиничных комплексов, ресторанов. Природа потрясающая. И, конечно, немаловажно, что в развитие Калининграда именно в сфере туризма вкладывается достаточно много денег, потому что в Калининграде все-таки есть что посмотреть. Этим обуславливается спрос у туристов. Местные туроператоры понимают, что им выгодно пригласить туристов из Европы, — поделилась Ансталь.

Также турэксперт объяснила особое внимание немцев к Калининградской области. Им интересно посмотреть на ранее принадлежавший их стране город Кенигсберг, добавила Ансталь.

Мы все помним, что Калининград в определенные годы своей истории был германским городом Кенигсбергом. Немцам интересно посмотреть город, который когда-то принадлежал их стране. Если взять Светлогорск — город в Калининградской области — то там до сих пор сохранилась немецкая архитектура. Если вы туда приедете, вы сможете увидеть домики, которые были еще в Кенигсберге, — архитектура, которая соответствует именно немецкому стилю. Это все тоже привлекает туристов из Европы. Опять же, учитываем, что европейцы уже объездили весь Евросоюз и посмотрели все страны, какие только можно. Хочется чего-то новенького. А Калининград это новенькое может им предложить, — отметила Ансталь.

По мнению турэксперта, наблюдаемая в Калининграде тенденция приведет к тому, что иностранцы будут приезжать и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в другие регионы России.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на границе Калининградской области образовалась гигантская пробка из автомобилей с немецкими и польскими туристами. По данным канала, зарубежные туроператоры активно продают туры в этот регион. Ажиотаж вызван низкими ценами и более высоким качеством сервиса по сравнению с Европой.

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Софья Якимова
С. Якимова
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