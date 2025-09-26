Центробанк принял решение по ограничению на перевод денег за рубеж

Центробанк продлил на полгода ограничение на перевод денег за рубеж, сообщила пресс-служба регулятора. Решение ЦБ будет действовать с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го. При этом россияне и физлица-нерезиденты дружественных стран смогут в течение месяца направить на любой зарубежный счет не более $1 млн (83 млн рублей).
В ЦБ отметили, что сохранятся ограничения на перечисления через системы денежных переводов — не более $10 тыс. (836 тыс. рублей) за месяц. При этом банки из недружественных стран могут переводить деньги в рублях с помощью корреспондентских счетов в кредитных организациях России.
Ранее Центробанк направил в Госдуму обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. Документ учитывает изменение ключевой ставки в России 12 сентября 2025 года. Также в проект внесли календарь решений по этому показателю в 2026 году и актуальные статистические данные.