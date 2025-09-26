Центробанк принял решение по ограничению на перевод денег за рубеж Центробанк продлил на полгода ограничение на перевод денег за рубеж

Центробанк продлил на полгода ограничение на перевод денег за рубеж, сообщила пресс-служба регулятора. Решение ЦБ будет действовать с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го. При этом россияне и физлица-нерезиденты дружественных стран смогут в течение месяца направить на любой зарубежный счет не более $1 млн (83 млн рублей).

Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно, — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что сохранятся ограничения на перечисления через системы денежных переводов — не более $10 тыс. (836 тыс. рублей) за месяц. При этом банки из недружественных стран могут переводить деньги в рублях с помощью корреспондентских счетов в кредитных организациях России.

Ранее Центробанк направил в Госдуму обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. Документ учитывает изменение ключевой ставки в России 12 сентября 2025 года. Также в проект внесли календарь решений по этому показателю в 2026 году и актуальные статистические данные.