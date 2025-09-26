ЦБ представил Госдуме обновленный проект денежно-кредитной политики

Центробанк направил в Госдуму обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщили в Telegram-канале регулятора. В нем указаны подходы ЦБ к ДКП, а также сценарии прогнозов.

В этом стратегическом документе мы разъясняем наши подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляем базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года, — уточнили в регуляторе.

Обновленный документ учитывает изменение ключевой ставки в России 12 сентября 2025 года. Также в проект внесли календарь решений по этому показателю в 2026 году и актуальные статистические данные.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главным вызовом для ведомства борьбу с инфляцией. По ее словам, в этом вопросе важно «не уйти на штрафной круг». По словам главы регулятора, основной эффект носит краткосрочный характер и не должен трактоваться как устойчивое изменение траектории инфляции. Она отметила, что развитие рынков капитала также было вызовом для ЦБ и правительства России.