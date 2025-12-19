Новый год-2026
Бюджетные канапе на Новый год: вкусный праздничный стол за копейки!

Бюджетные канапе: рецепт за копейки
Когда хочется недорого и быстро оформить праздничный фуршет, выручают простые канапе. Минимум продуктов, аккуратная подача и понятный вкус делают эту закуску универсальной: она уместна и дома, и на большом новогоднем застолье.

Возьмите 6 ломтиков тостового хлеба и срежьте корочки. Каждый ломтик разрежьте на 4 одинаковых квадрата. Подсушите хлеб на сухой сковороде 3–4 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки и полностью остудите.

Намажьте каждый кусочек хлеба тонким слоем майонеза, распределяйте ровно, без излишков. Натрите 2 вареных яйца на мелкой терке и аккуратно разложите сверху, слегка прижимая начинку.

Нарежьте 150 г вареной колбасы или ветчины небольшими квадратиками по размеру хлеба и уложите следующим слоем. Добавьте по тонкому ломтику свежего огурца из 1 среднего плода. Украсьте каждое канапе маленькой веточкой петрушки.

Закрепите канапе шпажками и подавайте охлажденными.

  • Хлеб можно заменить тонкими ломтиками батона.

  • Вареную колбасу допустимо заменить запеченным куриным филе.

  • Канапе удобно собирать за 1–2 часа до подачи.

