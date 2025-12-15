«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт!

Этот салат ценится за скорость приготовления и нежный вкус. Главное — не переварить кальмары, чтобы они остались мягкими!

Возьмите 300 граммов очищенных тушек кальмара (свежих или замороженных). Вскипятите воду, слегка посолите. Опустите тушки кальмара в кипяток всего на 1–2 минуты. Сразу же достаньте и переложите в ледяную воду — это сохранит мясо нежным. Нарежьте кальмары тонкими кольцами или соломкой.

Теперь подготовьте остальные ингредиенты. Сварите вкрутую 4 куриных яйца и нарежьте их крупными кубиками. Нарежьте соломкой 1 свежий огурец или 100 граммов консервированной кукурузы для сладости. Мелко нарубите пучок зеленого лука (или укропа). Переложите все нарезанные ингредиенты (кальмары, яйца, огурец/кукурузу, зелень) в большой салатник.

Приготовьте заправку. Смешайте 3 столовые ложки майонеза и 1 столовую ложку натурального йогурта (или сметаны). Добавьте щепотку соли и черного перца. Для пикантности можно добавить 1/2 чайной ложки лимонного сока.

Заправьте салат непосредственно перед подачей. Тщательно, но аккуратно перемешайте. Подавайте салат сразу, украсив свежей зеленью.

Совет: для более интересного вкуса добавьте в салат немного тертого сыра (50 граммов) или зеленого горошка.

