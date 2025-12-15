Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:15

«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт!

«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт! «Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат ценится за скорость приготовления и нежный вкус. Главное — не переварить кальмары, чтобы они остались мягкими!

Возьмите 300 граммов очищенных тушек кальмара (свежих или замороженных). Вскипятите воду, слегка посолите. Опустите тушки кальмара в кипяток всего на 1–2 минуты. Сразу же достаньте и переложите в ледяную воду — это сохранит мясо нежным. Нарежьте кальмары тонкими кольцами или соломкой.

Теперь подготовьте остальные ингредиенты. Сварите вкрутую 4 куриных яйца и нарежьте их крупными кубиками. Нарежьте соломкой 1 свежий огурец или 100 граммов консервированной кукурузы для сладости. Мелко нарубите пучок зеленого лука (или укропа). Переложите все нарезанные ингредиенты (кальмары, яйца, огурец/кукурузу, зелень) в большой салатник.

Приготовьте заправку. Смешайте 3 столовые ложки майонеза и 1 столовую ложку натурального йогурта (или сметаны). Добавьте щепотку соли и черного перца. Для пикантности можно добавить 1/2 чайной ложки лимонного сока.

Заправьте салат непосредственно перед подачей. Тщательно, но аккуратно перемешайте. Подавайте салат сразу, украсив свежей зеленью.

  • Совет: для более интересного вкуса добавьте в салат немного тертого сыра (50 граммов) или зеленого горошка.

Читайте также: салат «Пигалица» — еще один вкусный вариант на Новый год.

Читайте также
Салат на скорую руку: готовим «Четверку» с фасолью и колбасой — простой и вкусный
Общество
Салат на скорую руку: готовим «Четверку» с фасолью и колбасой — простой и вкусный
Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»
Семья и жизнь
Главное украшение новогоднего стола: готовим салат «Царский»
Секрет идеальной шубы — сочное яблоко. Забудьте о сухом салате навсегда
Семья и жизнь
Секрет идеальной шубы — сочное яблоко. Забудьте о сухом салате навсегда
Праздничная закуска, которая исчезает первой: простые помидоры превращаются в эффектное угощение — идеальный вариант для Нового года
Общество
Праздничная закуска, которая исчезает первой: простые помидоры превращаются в эффектное угощение — идеальный вариант для Нового года
Горячая идея простого блюда на Новый год: кролик с айвой и кленовым сиропом
Семья и жизнь
Горячая идея простого блюда на Новый год: кролик с айвой и кленовым сиропом
салаты
кальмары
рецепт
простой рецепт
кулинария
кухня
быстрые рецепты
Новый год
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Зеленский и Рютте попросили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
Пленный рассказал о проблемах с провизией
Гороскоп 15 декабря: ищем радость в мелочах, общаемся с семьей
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.