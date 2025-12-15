Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:11

Автоэксперт рассказал, что ждет Volkswagen после закрытия заводов

Автоэксперт Хайцеэр: Volkswagen сможет выжить с помощью поддержки государства

Производственная линия на заводе Volkswagen в Германии Производственная линия на заводе Volkswagen в Германии Фото: Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press
Концерн Volkswagen сможет выжить после закрытия заводов с помощью поддержки со стороны государства, рассказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он отметил, что решение о закрытии завода в Дрездене стало частью стратегии существенного сокращения издержек.

Дорогой газ сегодня очень сильно влияет на себестоимость и востребованность конечной продукции. Но автомобильный бизнес неоднократно проходил разные стадии. Я думаю, что в этом случае правительство будет осуществлять поддержку, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт объяснил, что вспомогательными мерами также могут стать отказ от китайских автомобилей и отказ от «зеленой» повестки. Он отметил, что подобные перестройки могут произойти и с другими компаниями.

Ранее Хайцеэр рассказал, что новые правила экспорта китайских машин сделают этот транспорт более недоступным для людей. Так он отреагировал на то, что власти КНР планируют с 2026 года ограничить экспорт новых автомобилей под видом б/у.

