15 декабря 2025 в 09:43

Крупнейший автопроизводитель впервые за 88 лет закроет завод в Германии

Volkswagen закроет завод в Дрездене в рамках сокращений сотрудников

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
Крупнейший автопроизводитель Volkswagen впервые за 88 лет закроет завод в Германии, сообщил Telegram-канал Mash. Предприятие, расположенное в Дрездене, остановит работу в рамках массовых сокращений сотрудников.

Отмечается, что причиной увольнений стали экономические проблемы в Германии. Страна лишилась дешевых энергоресурсов, также бременем стали пошлины со стороны США. Ставка на электроавтомобили не оправдала себя, наряду с этим Volkswagen пришлось увеличить расходы на модернизацию двигателей внутреннего сгорания.

Ранее стало известно, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге начал набирать сотрудников. На площадку завода в Шушарах ищут операторов линии цеха, механиков, а также переводчика с китайского языка.

До этого глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что бывшие заводы Toyota и Volkswagen в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде снова начнут работу в 2026 году. По его словам, предприятия будут работать с новыми партнерами. Министр отмечал, что в стране на сегодняшний день производится более 20 брендов и более 50 моделей в сегменте легковых автомобилей.

