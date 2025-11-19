Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин

Новые правила экспорта китайских машин сделают этот транспорт более недоступным для людей, заявил НСН автоэксперт Ян Хайцеэр. По его словам, это значительно сократит объемы параллельного импорта. Так он отреагировал на то, что власти КНР планируют ограничить с 2026 года экспорт новых автомобилей под видом б/у.

Ограничения приведут к тому, что такие машины просто станут недоступными, параллельный импорт сбавит обороты. Какая-то лазейка найдется, но этих автомобилей будет существенно меньше. Словом, трагедии не будет, но проблем прибавится, — высказался Хайцеэр.

Он уточнил, что на сегодняшний день в России продается около 13% китайских машин — это столько же, сколько и в КНР. Эксперт добавил, что новые автомобили под видом подержанных ввозили в РФ не только китайские, но и японские, а также европейские бренды.

Ранее сообщалось, что отечественные автовладельцы столкнулись с системной проблемой при эксплуатации китайских автомобилей — отсутствием развитой системы сервисного обслуживания и ремонта. Как отметили эксперты, производители из КНР исторически не уделяли достаточного внимания постпродажному сопровождению техники.