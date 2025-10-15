Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:49

Названа главная проблема китайских машин

«Автовзгляд»: китайским авто грозит отсутствие запчастей и сервиса в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отечественные автовладельцы столкнулись с системной проблемой при эксплуатации китайских автомобилей — отсутствием развитой системы сервисного обслуживания и ремонта, пишет «Автовзгляд». Как отмечают эксперты, производители из КНР исторически не уделяли достаточного внимания постпродажному сопровождению техники, что особенно остро проявилось на российском рынке.

Сложности начались с дефицита запчастей и отсутствия ремонтной документации. Многие дилеры сталкивались с невозможностью устранения неисправностей даже на новых автомобилях с минимальным пробегом. Традиционный для российского потребителя подход к длительной эксплуатации транспортных средств вступил в противоречие с бизнес-моделью китайских производителей, изначально ориентированной на частую замену автомобилей.

Крупные китайские бренды начали осознавать серьезность проблемы и предпринимать первые шаги по исправлению ситуации — инвестировать в создание сервисных сетей через партнерство с российскими дилерами и независимыми СТО, одновременно работая над организацией поставок запчастей. Однако для полноценного решения проблемы потребуется не менее 2-3 лет — срок, необходимый для обучения специалистов и налаживания логистических цепочек.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили продавать красивые автомобильные номера через открытые аукционы. Инициатива предполагает направление вырученных средств на поддержку семей военнослужащих и многодетных.

